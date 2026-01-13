На Украине сообщили о повреждении ТЭС после удара Армии России

Холдинг ДТЭК сообщил о серьёзном повреждении оборудования на одной из своих теплоэлектростанций. Конкретные детали — какая ТЭС и где — не раскрываются. Ситуация в энергетике Украины критическая: от былых 56 ГВт мощность упала до возможных 13,13 ГВт. Этого может не хватить зимой.