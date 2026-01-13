На Украине сообщили о повреждении ТЭС после удара Армии России

Как заявлял глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, отключения света могут продолжиться всю зиму. В большинстве регионов они уже стали ежедневной реальностью, а новые аварии, о которых сообщают власти, только усугубляют положение.
Ранее ситуацию на Украине признали самой тяжёлой за текущий зимний период из-за ударов по энергообъектам. Серьёзные проблемы при передаче электроэнергии наблюдаются в Днепропетровске и области, а также в Киеве и области.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.