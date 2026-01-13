Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сообщили о повреждении ТЭС после удара Армии России

Холдинг ДТЭК сообщил о серьёзном повреждении оборудования на одной из своих теплоэлектростанций. Конкретные детали — какая ТЭС и где — не раскрываются. Ситуация в энергетике Украины критическая: от былых 56 ГВт мощность упала до возможных 13,13 ГВт. Этого может не хватить зимой.

Источник: Life.ru

Как заявлял глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, отключения света могут продолжиться всю зиму. В большинстве регионов они уже стали ежедневной реальностью, а новые аварии, о которых сообщают власти, только усугубляют положение.

Ранее ситуацию на Украине признали самой тяжёлой за текущий зимний период из-за ударов по энергообъектам. Серьёзные проблемы при передаче электроэнергии наблюдаются в Днепропетровске и области, а также в Киеве и области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.