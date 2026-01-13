США впервые ударили по «наркосудну» на Карибах замаскированным самолётом

Этот эпизод стал частью более масштабных действий США в регионе. Уже 3 января американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле. В ходе операции были задержаны президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, которых вывезли в Нью-Йорк. Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в причастности к наркотерроризму и угрозе безопасности США. Мадуро и Флорес в суде заявили о своей невиновности.