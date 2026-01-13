Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНР будет защищать свои интересы в случае пошлин США за сотрудничество с Ираном

МИД КНР прокомментировал возможные пошлины США за сотрудничество с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Китай намерен решительно защищать свои интересы в случае, если президент США Дональд Трамп примет решение о введении 25-процентных пошлин за сотрудничество с Ираном. Об этом заявила официальный представитель в МИД КНР Мао Нин.

«В тарифной войне нет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы», — сказала дипломат на брифинге, комментируя инициативу американского лидера.

Нин подчеркнула, что давление с помощью тарифных ограничений лишь усиливает международную напряженность. Китай готов принять необходимые меры для защиты своих интересов при попытке давления США.

Ранее Трамп принял решение ввести 25-процентные пошлины на импорт продукции из государств, продолжающих торгово-экономическое взаимодействие с Ираном. Глава Белого дома уточнил, что любая страна, поддерживающая сотрудничество с Тегераном, будет обложена тарифом в размере 25% на весь объем торговли с США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше