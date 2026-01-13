КНР будет защищать свои интересы в случае пошлин США за сотрудничество с Ираном

Ранее Трамп принял решение ввести 25-процентные пошлины на импорт продукции из государств, продолжающих торгово-экономическое взаимодействие с Ираном. Глава Белого дома уточнил, что любая страна, поддерживающая сотрудничество с Тегераном, будет обложена тарифом в размере 25% на весь объем торговли с США.