КНР будет защищать свои интересы в случае пошлин США за сотрудничество с Ираном

Китай намерен решительно защищать свои интересы в случае, если президент США Дональд Трамп примет решение о введении 25-процентных пошлин за сотрудничество с Ираном. Об этом заявила официальный представитель в МИД КНР Мао Нин.
«В тарифной войне нет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы», — сказала дипломат на брифинге, комментируя инициативу американского лидера.
Нин подчеркнула, что давление с помощью тарифных ограничений лишь усиливает международную напряженность. Китай готов принять необходимые меры для защиты своих интересов при попытке давления США.
Ранее Трамп принял решение ввести 25-процентные пошлины на импорт продукции из государств, продолжающих торгово-экономическое взаимодействие с Ираном. Глава Белого дома уточнил, что любая страна, поддерживающая сотрудничество с Тегераном, будет обложена тарифом в размере 25% на весь объем торговли с США.