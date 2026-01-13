Захарова заявила, что режим Зеленского не уйдёт от ответственности за убийства журналистов

Захарова подчеркнула, что десятки сотрудников СМИ стали жертвами целенаправленных атак со стороны ВСУ и диверсантов киевского режима. Она отметила роль российских журналистов в противодействии антироссийской пропаганде и информационной блокаде.
«Ни непосредственным исполнителям этих кровавых преступлений и терактов, ни их руководству, ни западным покровителям злодеяний режима Зеленского не удастся уйти от ответственности за эти и другие убийства гражданских лиц, к которым по международному праву приравнены сотрудники СМИ», — подчеркнула представитель МИД России.
Дипломат также отметила роль российских журналистов, которые «прорывают информационную блокаду» и противостоят давлению и русофобии в недружественных странах, часто рискуя здоровьем и жизнью.
13 января в РФ отмечается День российской печати, учреждённый в 1991 году. Праздник приурочен к историческому событию — выходу в Москве 13 января 1703 года (по новому стилю) первого номера печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I. Император рассматривал газету как ключевой инструмент для информирования общества, проведения реформ и укрепления государственного могущества. Эта дата символизирует начало истории регулярной печатной прессы в России.
Ранее Захарова заявила, что Россия ожидает реакции от международных организаций и западных стран на действия ВСУ, которые являются террористическими актами против российских граждан. Дипломат выразила надежду на объективную оценку со стороны международных структур, отметив, что их молчание может быть расценено как пособничество.
