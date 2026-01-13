Захарова заявила, что режим Зеленского не уйдёт от ответственности за убийства журналистов

13 января в РФ отмечается День российской печати, учреждённый в 1991 году. Праздник приурочен к историческому событию — выходу в Москве 13 января 1703 года (по новому стилю) первого номера печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I. Император рассматривал газету как ключевой инструмент для информирования общества, проведения реформ и укрепления государственного могущества. Эта дата символизирует начало истории регулярной печатной прессы в России.