Глава МИД Узбекистана созвонился с пакистанским и турецким коллегами — подробности

Также он рассказал о телефонном разговоре с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром, в ходе которого стороны отметили положительную динамику в узбекско-пакистанских отношениях, подчеркнули прочную основу взаимного доверия и общего понимания, лежащую в основе диалога.