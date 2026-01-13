Ричмонд
Глава МИД Узбекистана созвонился с пакистанским и турецким коллегами — подробности

Собеседники обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям, укрепление стратегического партнерства, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Источник: Curated Lifestyle/CC0

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом Саидов сообщил в своем Telegram-канале.

«Провели содержательный телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Наша беседа охватила различные области двустороннего и многостороннего сотрудничества. Обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям, укрепление стратегического партнерства Узбекистана и Турции, а также региональные и глобальные вопросы», — написал глава внешнеполитического ведомства РУз.

Министерства иностранных дел Узбекистана и Турции будут поддерживать тесное сотрудничество для обеспечения своевременного и эффективного выполнения всех соглашений, достигнутых между двумя странами, добавил Саидов.

Также он рассказал о телефонном разговоре с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром, в ходе которого стороны отметили положительную динамику в узбекско-пакистанских отношениях, подчеркнули прочную основу взаимного доверия и общего понимания, лежащую в основе диалога.

«Провели содержательную телефонную беседу с сенатором, заместителем Премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром. Беседа была посвящена подготовке к предстоящим встречам на Высшем и высоком уровнях, включая их содержательную повестку дня и ожидаемые результаты», — написал Саидов.

Он подчеркнул, что приоритетной задачей является дальнейшее углубление узбекско-пакистанского стратегического партнерства и расширение практического сотрудничества в ближайшем будущем.