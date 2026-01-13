Политолог назвал срок старта переговоров между Россией и ЕС

По мнению политолога, Евросоюз попытается вклиниться в переговорный процесс, который сейчас активно выстраивают США и Россия. В диалоге Евросоюз и Кремль смогут обсудить не только вопросы, связанные с украинским конфликтом, но и проблемы торговли, снятие санкций с отдельных лиц, ограничений со спортсменов для их участия в международных соревнованиях на общих основаниях. «Не раньше февраля-марта 2026 года мы увидим какие-то первые переговорные процессы», — добавил он.