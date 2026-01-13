Ричмонд
Политолог назвал срок старта переговоров между Россией и ЕС

Россия и Евросоюз смогут вступить в диалог уже в феврале-марте 2026 года. Основной темой контактов будет возобновление экономических отношений. Такой прогноз политолог Юрий Самонкин дал в беседе с «Абзацем».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее в Брюсселе допустили вступление в переговоры с Россией. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Она уточнила, что в общение с Кремлем Евросоюзу придется вступить «в какой-то момент».

Собеседник «Абзаца» считает, что прежде всего Европу интересует возобновление торговых отношений с российской стороной. Самонкин объяснил, что уклонение от сотрудничества с государством, обладающим богатыми природными ресурсами, запасами углеводородов, пресной воды и производящей минеральные удобрения, — легкомысленный подход. Эксперт подчеркнул, что отказ от российских нефти, газа, другой продукции из-за конфликта Москвы и Киева приводит ЕС к политической и экономической изоляции.

По мнению политолога, Евросоюз попытается вклиниться в переговорный процесс, который сейчас активно выстраивают США и Россия. В диалоге Евросоюз и Кремль смогут обсудить не только вопросы, связанные с украинским конфликтом, но и проблемы торговли, снятие санкций с отдельных лиц, ограничений со спортсменов для их участия в международных соревнованиях на общих основаниях. «Не раньше февраля-марта 2026 года мы увидим какие-то первые переговорные процессы», — добавил он.

Эксперт отметил, что вернуться на переговорный трек и ЕС, и России будет сложно, но вероятность возобновления контактов очень велика на фоне активности связей Кремля и Белого дома. Переговоры Вашингтона и Москвы могут подтолкнуть Брюссель к диалогу.

О необходимости возобновить переговоры с Россией ранее заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Член партии «Альянс свободы» Финляндии Армандо Мема оценил призыв главы итальянского правительства и предложил назначить ее на роль миротворца.

