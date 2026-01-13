Ричмонд
Bloomberg: Давление Трампа может привести к гуманитарному кризису на Кубе

Куба рискует столкнуться с гуманитарным кризисом, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов ЕС. Они также считают, что при усилении давления со стороны США возможно падение кубинского правительства.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседники издания предупреждают о риске масштабного энергетического кризиса на Кубе. По их оценке, он может парализовать работу портов и провоцировать дефицит продовольствия. Дипломаты считают, что страна приближается к катастрофе, с которой нынешнее руководство не в состоянии справиться.

11 января Дональд Трамп объявил о прекращении поставок венесуэльской нефти и финансовой помощи Кубе. По его утверждению, эти ресурсы предоставлялись в обмен «услуги безопасности двум последним венесуэльским диктаторам», пишут «Ведомости». Глава Кубы Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что его страна на протяжении 66 лет противостоит давлению со стороны США и готова защищать свой суверенитет до конца.

