Bloomberg: Давление Трампа может привести к гуманитарному кризису на Кубе

11 января Дональд Трамп объявил о прекращении поставок венесуэльской нефти и финансовой помощи Кубе. По его утверждению, эти ресурсы предоставлялись в обмен «услуги безопасности двум последним венесуэльским диктаторам», пишут «Ведомости». Глава Кубы Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что его страна на протяжении 66 лет противостоит давлению со стороны США и готова защищать свой суверенитет до конца.

