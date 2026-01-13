МИД вызвал посла Польши и потребовал освободить российского археолога

Обвинения связаны с работой Бутягина в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в Крыму. Украинские власти считают незаконным его участие в археологических экспедициях на территории полуострова после 2014 года, когда Крым вошел в состав России. По законам Украины ему может грозить от двух до пяти лет лишения свободы, в Польше — до десяти лет. Москва неоднократно называла вопрос о принадлежности полуострова закрытым.