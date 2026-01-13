Что известно об ответе Лондона на «Орешник» — ракете «Сумерки»

Пока реализация проекта находится на начальной стадии. Минобороны Великобритании только объявило конкурс на конструирование баллистических ракет. 19 декабря 2025 года представители ведомства уточнили техническое задание для разработчиков, пишет RTVI.
Согласно документу, новое оружие будет использоваться в условиях высокой угрозы и интенсивных электромагнитных помех, поэтому размещение пусковых модулей должно быть предусмотрено на разных платформах. Разработчик также должен учитывать, что максимальная стоимость одной ракеты составит 800 тыс. фунтов стерлингов, а в месяц необходимо выпускать до 10 систем.
Министр по вопросам готовности к обороне и промышленности Люк Поллард заявил, что выпуск новых ракет станет подтверждением, что Лондон готов «стоять плечом к плечу с Украиной» в 2026 году и продолжит помогать Киеву сохранять боеспособность.
После проект «Сумерки» будет использоваться как технологическая база для создания более современных дальнобойных ударных систем для ВС Королевства.
Заявленная дальность полета Nightfall — 500 км. Это значит, что ВСУ могут пытаться атаковать Москву, передает RTVI.
В конкурсе на исполнение контракта в Великобритании пока заявились три промышленных группы. 9 февраля 2026 года — конечный срок предоставления разработок ракеты. Уже в марте власти Великобритании примут решение о заключении контракта. Затем в течение года исполнитель выпустит три опытных образца для проведения стрельб. Испытывать «Сумерки» на полигоне начнут не ранее апреля 2027 года.
Сумма контракта для разработчика составит 9 млн фунтов стерлингов.
Новые ракеты станут заменой американских баллистических ракет ATACMS. Ранее Пентагон вооружил Киев 50 американскими ракетами, способными поражать цель на расстоянии до 300 км. С весны 2025 года США запретили ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории.