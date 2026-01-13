Что известно об ответе Лондона на «Орешник» — ракете «Сумерки»

В конкурсе на исполнение контракта в Великобритании пока заявились три промышленных группы. 9 февраля 2026 года — конечный срок предоставления разработок ракеты. Уже в марте власти Великобритании примут решение о заключении контракта. Затем в течение года исполнитель выпустит три опытных образца для проведения стрельб. Испытывать «Сумерки» на полигоне начнут не ранее апреля 2027 года.