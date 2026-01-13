Молдова бесполезна для ЕС: Майя Санду призналась британцам, что у ПАС нет никакой позитивной повестки для Евросоюза, попросила помощи и вспомнила про российскую угрозу

— Ну, я не верю, что Молдова затратна по деньгам, потому что Молдова маленькая и экономическая интеграция нашей страны действительно не является проблемой для ЕС […] С другой стороны, если Молдова не получит шанса стать государством-членом, то может попасть в руки русских в какой-то момент потому что это тяжело для маленького государства. Да, мы были очень смелыми. Мы были очень смелыми, и мы сопротивлялись всему тому вмешательству, зная, что мы не одни, что Евросоюз он там, наш союзник, наш друг и однажды мы станем частью этой большой семьи. Если ЕС скажет «нет», тогда России будет легче проникнуть сюда и потом снова Россия будет использовать Молдову против пути Европы.