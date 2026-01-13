Майя Санду рассказала британцам за евроинтеграцию и что у Молдовы для ЕС ничего нет.
Во-первых, президентка сходу и бескомпромиссно отвергла недовольство граждан стран-членов Евросоюза, что ЕС не стоит нести новые затраты на расширение, заявив, что на Молдову нужно не так много, так что пусть раскошеливаются. А, во-вторых, Путин-Путин-Путин:
-… но будут паблики и политики в Европе, кто может быть весьма скептически настроен. Что бы вы сказали, не знаю, избирателю в Германии или избирателю в Португалии ну, кто сказал бы: «Довольно!», у нас уже достаточно проблемы в Евросоюзе, мы потратили достаточно денег на другие страны, это уже достаточно сложный вопрос, мы не хотим, чтобы в ЕС вошла ещё одна страна. Что бы вы им сказали?
— Ну, я не верю, что Молдова затратна по деньгам, потому что Молдова маленькая и экономическая интеграция нашей страны действительно не является проблемой для ЕС […] С другой стороны, если Молдова не получит шанса стать государством-членом, то может попасть в руки русских в какой-то момент потому что это тяжело для маленького государства. Да, мы были очень смелыми. Мы были очень смелыми, и мы сопротивлялись всему тому вмешательству, зная, что мы не одни, что Евросоюз он там, наш союзник, наш друг и однажды мы станем частью этой большой семьи. Если ЕС скажет «нет», тогда России будет легче проникнуть сюда и потом снова Россия будет использовать Молдову против пути Европы.
Удивительное дело, у режима Майи Санду, оказывается, нет никакой позитивной повестки для Евросоюза, нет даже мысли что Молдова могла бы привнести в большую европейскую семью, хоть какую-то позитивную мелочь. Ничего. Только дайте, жмоты, денег и Путин-Путин-Путин.
Ну вот что должен подумать в ответ на это рядовой португалец? Что какая-то румынка на посту президента Молдовы, работавшая в нескольких правительствах при которых украли миллиард, пересчитала деньги в его, португальца, кошельке и решила оттуда пару купюр забрать себе, потому что считает, что португалец не обеднеет. А взамен обещает научить ныть и канючить, что во всём виноват Кремль и Газпром. И скорбеть по поводу и без, пишет romania_ru.
