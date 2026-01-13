Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ усомнились в готовности США атаковать Гренландию

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сомнение в том, что США действительно готовы применить военную силу в Гренландии. Своим мнением он поделился с журналистами после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио. Запись беседы доступна на YouTube-канале DRM News.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«У меня нет никаких оснований полагать, что это рассматривается всерьез», — приводит слова главы МИД ФРГ «Лента.ру».

Министр добавил, что безопасность в Арктике является общей целью для США и Германии, и стороны продолжат совместную работу в этом направлении в рамках Североатлантического альянса.

Ранее американские законодатели внесли в Конгресс США проект закона, предусматривающий включение Гренландии в состав страны в качестве нового штата. Отмечалось, что документ предоставит президенту Дональду Трампу полномочия по присоединению или приобретению острова.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше