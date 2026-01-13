В ФРГ усомнились в готовности США атаковать Гренландию

Министр добавил, что безопасность в Арктике является общей целью для США и Германии, и стороны продолжат совместную работу в этом направлении в рамках Североатлантического альянса.
Ранее американские законодатели внесли в Конгресс США проект закона, предусматривающий включение Гренландии в состав страны в качестве нового штата. Отмечалось, что документ предоставит президенту Дональду Трампу полномочия по присоединению или приобретению острова.
