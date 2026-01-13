В ФРГ усомнились в готовности США атаковать Гренландию

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сомнение в том, что США действительно готовы применить военную силу в Гренландии. Своим мнением он поделился с журналистами после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио. Запись беседы доступна на YouTube-канале DRM News.