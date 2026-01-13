Китай требует от ЕС не выдавать визы тайваньским политическим деятелям

Авторы рекомендаций ссылаются на несколько европейских законов и правил, включая Шенгенский кодекс о границах, в котором условием для разрешения въезда в ЕС не гражданина является то, что он «не представляет угрозы… для международных отношений государств-членов». По мнению Китая, въезд тайваньских политиков в ЕС как раз представляет угрозу для отношений Европы с Китаем. Китайская сторона также рекомендовала европейским странам последовать примеру ООН и запретить представителям Тайваня доступ во все правительственные здания. Кроме того, рекомендуется не принимать «так называемые дипломатические паспорта», выданные Тайванем.