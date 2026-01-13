Ричмонд
Китай требует от ЕС не выдавать визы тайваньским политическим деятелям

Власти Китая оказывают давление на руководство европейских стран, требуя запретить въезд в ЕС тайваньским политикам. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию от более чем десятка европейских дипломатов и официальных лиц.

Источник: Reuters

По данным газеты, Китай при этом апеллирует к законам и правилам самого ЕС и говорит, что отказ прислушаться к требованиям равнозначен пересечению «красных линий», что грозит подрывом двусторонних отношений.

По словам источников The Guardian, «юридические рекомендации» Китая ЕС были направлены в ноябре и декабре 2025 года. В них отмечается, что «Пекин уважает суверенное право Европы вводить и реализовывать визовую политику», но указывает на «пробел» в ней, позволяющий тайваньским политикам слишком часто посещать Европу.

Авторы рекомендаций ссылаются на несколько европейских законов и правил, включая Шенгенский кодекс о границах, в котором условием для разрешения въезда в ЕС не гражданина является то, что он «не представляет угрозы… для международных отношений государств-членов». По мнению Китая, въезд тайваньских политиков в ЕС как раз представляет угрозу для отношений Европы с Китаем. Китайская сторона также рекомендовала европейским странам последовать примеру ООН и запретить представителям Тайваня доступ во все правительственные здания. Кроме того, рекомендуется не принимать «так называемые дипломатические паспорта», выданные Тайванем.

