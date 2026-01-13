Ричмонд
Дания просит Европу замолчать по поводу Гренландии

Политические лидеры Дании считают, что европейские соседи страны только ухудшают ситуацию, делая заявления по поводу притязаний США на Гренландию. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Euractiv, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным собеседников европейского издания, власти Дании полагают, что заявления европейских политиков о принадлежности Гренландии Королевству могут негативно повлиять на развитие событий вокруг острова.

«Дания предпочитает, чтобы ее европейские соседи не комментировали конфликт с США, чтобы не подливать масла в огонь», — цитирует публикацию «Лента.ру».

В Euractiv добавили, что отсутствие громких заявлений по поводу попыток Вашингтона включить в состав США Гренландию со стороны Европы не должно отменять другие варианты содействия Дании.

Один из представителей НАТО раскрыл изданию, что сейчас Североатлантический альянс сосредоточен на укреплении безопасности в Арктике.

Напомним, ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил по поводу присоединения Гренландии к США в соцсетях. Он порекомендовал Дональду Трампу поторопиться, чтобы добиться своей цели быстрее, чем жители острова в результате референдума примут решение о присоединении к России.

Ранее американские СМИ со ссылкой на чиновников в Белом доме сообщали, что американский президент распорядился разработать план по захвату Гренландии.