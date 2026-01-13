Дания просит Европу замолчать по поводу Гренландии

По данным собеседников европейского издания, власти Дании полагают, что заявления европейских политиков о принадлежности Гренландии Королевству могут негативно повлиять на развитие событий вокруг острова.
«Дания предпочитает, чтобы ее европейские соседи не комментировали конфликт с США, чтобы не подливать масла в огонь», — цитирует публикацию «Лента.ру».
В Euractiv добавили, что отсутствие громких заявлений по поводу попыток Вашингтона включить в состав США Гренландию со стороны Европы не должно отменять другие варианты содействия Дании.
Напомним, ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил по поводу присоединения Гренландии к США в соцсетях. Он порекомендовал Дональду Трампу поторопиться, чтобы добиться своей цели быстрее, чем жители острова в результате референдума примут решение о присоединении к России.
Ранее американские СМИ со ссылкой на чиновников в Белом доме сообщали, что американский президент распорядился разработать план по захвату Гренландии.