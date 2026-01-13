Согласно статье, всем инициативам Европейского союза наладить диалог с Москвой, например попыткам президента Франции Эммануэля Макрона или премьер-министра Италии Джорджи Мелони, свойственен один и тот же недостаток: им не хватает собеседника, готового к диалогу.
С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа Москва объявила европейцев подстрекателями, которые своими агрессивными действиями сводят на нет шансы на прекращение конфликта на Украине. Переговоры с ними, как отмечает Везер, ни к чему не привели, потому что они, в отличие от новой американской администрации, не вели себя конструктивно.
Кремль предпочитает иметь дело не со всем Евросоюзом, а налаживать отношения с отдельными странами на двусторонней основе, чтобы, по мнению автора, иметь возможность сталкивать их друг с другом.
Как считает Везер, в России формируется новый мировой порядок, в котором все важные решения принимаются в результате сотрудничества и конкуренции между тремя столицами: Москвой, Пекином и Вашингтоном. Европейцам придется продемонстрировать свое единодушие и твердость, чтобы доказать Кремлю его неправоту.