С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа Москва объявила европейцев подстрекателями, которые своими агрессивными действиями сводят на нет шансы на прекращение конфликта на Украине. Переговоры с ними, как отмечает Везер, ни к чему не привели, потому что они, в отличие от новой американской администрации, не вели себя конструктивно.