Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FAZ: Россия считает европейцев подстрекателями и не хочет иметь с ними дело

Российское руководство видит в европейцах лишь досадную помеху. Европейцам придется показать все свое единодушие и твердость, чтобы доказать Москве, что она не права, пишет Райнхард Везер в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, всем инициативам Европейского союза наладить диалог с Москвой, например попыткам президента Франции Эммануэля Макрона или премьер-министра Италии Джорджи Мелони, свойственен один и тот же недостаток: им не хватает собеседника, готового к диалогу.

Когда президентом США был Джо Байден, в России говорили, что разговаривать с европейцами бессмысленно, потому что они всего лишь безвольные вассалы своего американского господина, пишет Везер.

С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа Москва объявила европейцев подстрекателями, которые своими агрессивными действиями сводят на нет шансы на прекращение конфликта на Украине. Переговоры с ними, как отмечает Везер, ни к чему не привели, потому что они, в отличие от новой американской администрации, не вели себя конструктивно.

Незаинтересованность России в диалоге с европейцами часто выражается в откровенном презрении к континенту, который, как предполагается, деградирует в экономическом, военном и моральном плане.

Кремль предпочитает иметь дело не со всем Евросоюзом, а налаживать отношения с отдельными странами на двусторонней основе, чтобы, по мнению автора, иметь возможность сталкивать их друг с другом.

Как считает Везер, в России формируется новый мировой порядок, в котором все важные решения принимаются в результате сотрудничества и конкуренции между тремя столицами: Москвой, Пекином и Вашингтоном. Европейцам придется продемонстрировать свое единодушие и твердость, чтобы доказать Кремлю его неправоту.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше