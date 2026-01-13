Премьер Чехии раскрыл подробности тайной операции против России

«Чешский бюджет тайно вложил 17,1 миллиарда крон в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно», — привело его слова Ceske Noviny.
Агентство уточнили, что всего через чешские компании прошло более 11 миллиардов евро (274 миллиарда крон) на снаряды для Украины.
Бабиш добавил, что прошлое правительство во главе с Петром Фиалой скрывало детали этой инициативе. В свою очередь, его предшественник возмутился раскрытию информации и заявил об угрозе безопасности.
Прага была инициатором сбора крупнокалиберных артиллерийских снарядов в третьих странах и отправки их ВСУ. В 2024 году Украина получила полтора миллиона боеприпасов, а в 2025-м — на 300 тысяч больше. Наиболее активно с Чехией сотрудничали Нидерланды и Дания.
Однако Бабиш заявил в середине декабря, что Прага не возьмет на себя гарантии по финансированию Киева. Позднее он уточнил, что власти не будут выделять средства на снарядную инициативу, но она может быть продолжена при условии, что ее профинансируют другие государства.