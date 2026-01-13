Премьер Чехии раскрыл подробности тайной операции против России

Однако Бабиш заявил в середине декабря, что Прага не возьмет на себя гарантии по финансированию Киева. Позднее он уточнил, что власти не будут выделять средства на снарядную инициативу, но она может быть продолжена при условии, что ее профинансируют другие государства.