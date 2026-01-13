СМИ: Британия вслед за США готовится к захвату «теневых танкеров» в море

Как напоминает британская газета Daily Mail, на прошлой неделе Береговая охрана США совершила дерзкий рейд в стиле коммандос на борт судна Marinera, шедшего под российским флагом, после почти двухнедельного преследования в водах между Исландией и Шотландией.
Хотя Королевский военно-морской флот Великобритании оказал материально-техническую поддержку по воздуху и морю при захвате Marinera, Британия не направила своих военнослужащих на борт «судна-нарушителя».
При этом Лондон попытался дистанцироваться от связи судна с Венесуэлой, настаивая на том, что его участие в захвате Marinera объясняется противодействием «теневому флоту» России.
Позднее британское правительство «дополнило» правовую основу, которая может позволить британским военным подниматься на борт и задерживать танкеры так называемых теневых флотилий.
Источник в Минобороны подтвердил британской газете The Times, что сейчас рассматриваются варианты захвата других судов. Сроки возможных операций не сообщаются, но рейдами, предположительно, будет руководить элитное подразделение британских ВВС — Особая лодочная служба (SBS).
Как напоминает Daily Mail, Британия уже ввела санкции в отношении более чем 500 предполагаемых теневых кораблей. По данным британского правительства, действия, предпринятые Британией и ее союзниками, привели к тому, что около 200 судов, большинство из которых якобы бы передвигались без законного флага, были лишены доступа к морю.
Великобритания продолжит активизировать действия против деятельности теневого флота, чтобы… защитить свою экономику и… обеспечить безопасность Британии дома и проецировать силу за рубежом.