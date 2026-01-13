Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Британия вслед за США готовится к захвату «теневых танкеров» в море

Британские войска могут последовать примеру США и начать захватывать корабли «теневого флота», перевозящие санкционную нефть. Такие планы вынашивает британское правительство, утверждает местная пресса.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как напоминает британская газета Daily Mail, на прошлой неделе Береговая охрана США совершила дерзкий рейд в стиле коммандос на борт судна Marinera, шедшего под российским флагом, после почти двухнедельного преследования в водах между Исландией и Шотландией.

Хотя Королевский военно-морской флот Великобритании оказал материально-техническую поддержку по воздуху и морю при захвате Marinera, Британия не направила своих военнослужащих на борт «судна-нарушителя».

Министерство обороны Великобритании тогда настаивало на том, что британская помощь в захвате судна была оказана «в полном соответствии с международным правом».

При этом Лондон попытался дистанцироваться от связи судна с Венесуэлой, настаивая на том, что его участие в захвате Marinera объясняется противодействием «теневому флоту» России.

Позднее британское правительство «дополнило» правовую основу, которая может позволить британским военным подниматься на борт и задерживать танкеры так называемых теневых флотилий.

В частности, в Британии решили использовать Закон о санкциях и отмывании денег от 2018 года для одобрения применения военной силы против санкционных танкеров, уточняет издание.

Источник в Минобороны подтвердил британской газете The Times, что сейчас рассматриваются варианты захвата других судов. Сроки возможных операций не сообщаются, но рейдами, предположительно, будет руководить элитное подразделение британских ВВС — Особая лодочная служба (SBS).

Как напоминает Daily Mail, Британия уже ввела санкции в отношении более чем 500 предполагаемых теневых кораблей. По данным британского правительства, действия, предпринятые Британией и ее союзниками, привели к тому, что около 200 судов, большинство из которых якобы бы передвигались без законного флага, были лишены доступа к морю.

Великобритания продолжит активизировать действия против деятельности теневого флота, чтобы… защитить свою экономику и… обеспечить безопасность Британии дома и проецировать силу за рубежом.

Джон Хили
министр обороны Великобритании
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше