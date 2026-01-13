Мерц предсказал падение иранского режима

О предсказании канцлера рассказало агентство Bloomberg. Издание обратило внимание на высказывания Фридриха Мерца во время визита в Индию в честь 75-летия дипломатических отношений и 25-летия стратегического партнерства. Политик в разговоре с журналистом ведущего индийского СМИ сказал, что режим, который удерживает власть с помощью насилия, ждет прекращение существования. Канцлер заявил, что в настоящее время в Исламской Республике, где не утихают массовые протесты, складывается именно такая ситуация, пишут «Ведомости».