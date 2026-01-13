Мерц предсказал падение иранского режима

О предсказании канцлера рассказало агентство Bloomberg. Издание обратило внимание на высказывания Фридриха Мерца во время визита в Индию в честь 75-летия дипломатических отношений и 25-летия стратегического партнерства. Политик в разговоре с журналистом ведущего индийского СМИ сказал, что режим, который удерживает власть с помощью насилия, ждет прекращение существования. Канцлер заявил, что в настоящее время в Исламской Республике, где не утихают массовые протесты, складывается именно такая ситуация, пишут «Ведомости».
Ранее стало известно, что Госдепартамент США обратился к гражданам страны, находящимся в Иране, с призывом срочно покинуть территорию страны. В случае, если выехать из Исламской Республики не представляется возможным, то американцам порекомендовали найти безопасное укрытие и приготовить запас еды, воды, лекарств и других вещей.
В Вашингтоне допускают нанесение авиаударов по Ирану. Намерения президента Дональда Трампа применить силу при необходимости в отношении республики подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники призывали Трампа к димпломатическому диалогу с иранскими властями.