Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме раскрыли сговор Санду и Зеленского против России

Молдавия и Украина могут объединиться для противостояния России. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала депутат Госдумы Алена Аршинова. Она заявила, что президент Молдавии Майя Санду намеренно нагнетает обстановку в отношении России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сейчас все происходящее в Молдавии и даже в соседней Румынии идет в контексте Украины. Санду делает все, чтобы провести дерусификацию макрорегиона, к которому относятся Молдавия, Приднестровье и Украина, и создать дополнительные проблемы России.

Алена Аршинова.
депутат Госдумы (цитата по NEWS.ru)

Она также отметила, что у населения здесь активно формируют восприятие России как источника угрозы, указывая на размещение в Приднестровье российского миротворческого контингента. Парламентарий акцентировала внимание, что миротворческие силы РФ находятся в регионе уже свыше 30 лет.

Аршинова напомнила, что несколькими месяцами ранее лидеры Молдавии и Украины подписали договор о военной поддержке. Депутат также привела слова Зеленского о его готовности оказать помощь Санду, если та обратится с запросом по стабилизации обстановки в Приднестровье.

Кроме того, в настоящее время ничто не препятствует объединению Молдавии и Румынии, даже если для этого потребуется проведение референдума, считает парламентарий. Аршинова пояснила, что, хотя Санду и проиграла внутренний еврореферендум внутри страны, она смогла одержать победу за счет голосов диаспоры за рубежом. Теперь ей придется провести новое голосование уже на территории самой Молдавии.

Она это сделает и победит, как раньше. Будут подготовленные голоса избирателей за рубежом. Фальсифицировать новый референдум ей совершенно не составит труда. Задача у Санду — вытеснить Россию далеко за пределы макрорегиона.

Алена Аршинова
депутат Госдумы (цитата по NEWS.ru)

Ранее стало известно, что президент Молдавии выступила за объединение страны с Румынией при условии проведения референдума. Свою позицию она объяснила сложной геополитической обстановкой, подчеркнув, что в современных условиях небольшому государству становится все сложнее отстаивать свой суверенитет и приверженность демократическим ценностям.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше