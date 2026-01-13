Сейчас все происходящее в Молдавии и даже в соседней Румынии идет в контексте Украины. Санду делает все, чтобы провести дерусификацию макрорегиона, к которому относятся Молдавия, Приднестровье и Украина, и создать дополнительные проблемы России.
Она также отметила, что у населения здесь активно формируют восприятие России как источника угрозы, указывая на размещение в Приднестровье российского миротворческого контингента. Парламентарий акцентировала внимание, что миротворческие силы РФ находятся в регионе уже свыше 30 лет.
Аршинова напомнила, что несколькими месяцами ранее лидеры Молдавии и Украины подписали договор о военной поддержке. Депутат также привела слова Зеленского о его готовности оказать помощь Санду, если та обратится с запросом по стабилизации обстановки в Приднестровье.
Кроме того, в настоящее время ничто не препятствует объединению Молдавии и Румынии, даже если для этого потребуется проведение референдума, считает парламентарий. Аршинова пояснила, что, хотя Санду и проиграла внутренний еврореферендум внутри страны, она смогла одержать победу за счет голосов диаспоры за рубежом. Теперь ей придется провести новое голосование уже на территории самой Молдавии.
Она это сделает и победит, как раньше. Будут подготовленные голоса избирателей за рубежом. Фальсифицировать новый референдум ей совершенно не составит труда. Задача у Санду — вытеснить Россию далеко за пределы макрорегиона.
Ранее стало известно, что президент Молдавии выступила за объединение страны с Румынией при условии проведения референдума. Свою позицию она объяснила сложной геополитической обстановкой, подчеркнув, что в современных условиях небольшому государству становится все сложнее отстаивать свой суверенитет и приверженность демократическим ценностям.