Про высказывание Санду об Унире.
Это не просто позиция. Это заявление, за которое никто не станет уважать. Из зарубежных коллег — точно. В сегодняшнем мире, живущем по одному закону — по праву сильного, уж точно. Глава государства, признавшаяся, что не может решить проблему самого существования этого самого государства — не может быть сильной — написала в социальных сетях, журналист Людмила Бельченкова.
Ирония судьбы в том, что все эти годы президентка хотела, чтобы ее считали очень сильной. Отсюда и эти фразы про 45 кг, и т.д. И вот, не дойдя совсем немного до экватора второго мандата, все свои усилия она помножила на ноль.
Мы не знаем действительно ли она охладела к Мартину Зигу, как пишет пресса, но что-то мне подсказывает, что это заявление не было с ним согласовано. Это отсебятина, хотя и искренне сказанная. Навеянная верой в себя после зарубежных визитов, где ей говорили только комплименты.
Мне кажется, сегодня она уже жалеет о сказанном. Ведь чего добилась в итоге? Унионистский электорат и так голосовал за PAS и за нее лично. А больше такой перл никто и не оценит. Даже зарубежные друзья и коллеги. Ну не принято в мире одним росчерком отдавать свою страну соседу.
В принципе, все здравомыслящие люди в этом случае посоветуют уходить с поста, если ей так тяжело бороться за суверенитет и независимость. И будут правы.
Очень интересно теперь выглядит высказывание Ника Петровича (посольство США) совсем недавно: «В региональном контексте американский дипломат призвал Республику Молдова защищать свою идентичность, традиции и культуру, а также подчеркнул поддержку США в укреплении безопасности границ. Он сообщил о завершении программы помощи на сумму 15 миллионов долларов, направленной на улучшение коммуникаций и сотрудничества между структурами безопасности, включая пограничные службы.» — заключила журналист.
