Володин призвал нынешних политических лидеров Европы уйти в отставку

«Их экономика стагнирует, там нет роста. Им надо задуматься, к чему эти действия привели. Те, кто эту политику проводил, должны уйти в отставку, дать дорогу другим политическим лидерам и силам, которые более ответственно подходят к мироустройству», — сказал Володин.
