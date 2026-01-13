Ричмонд
Володин призвал нынешних политических лидеров Европы уйти в отставку

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Санкционная политика привела страны Евросоюза к экономической стагнации, нынешние лидеры этих стран должны уступить место политикам и силам, которые более ответственно подходят к вопросам мироустройства, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

«Их экономика стагнирует, там нет роста. Им надо задуматься, к чему эти действия привели. Те, кто эту политику проводил, должны уйти в отставку, дать дорогу другим политическим лидерам и силам, которые более ответственно подходят к мироустройству», — сказал Володин.

