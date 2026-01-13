CNN: Пентагон купил устройство с российскими компонентами, связанное с «гаванским синдромом»

Это устройство связывают с десятками аномальных случаев недомоганий, которые в просторечии известны как «гаванский синдром» (совокупность неврологических симптомов (головокружение, тошнота, головные боли, проблемы со слухом и равновесием, когнитивные нарушения), которые впервые проявились в 2016 году у сотрудников посольств США и Канады в Гаване, а затем отмечались у американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб по всему миру. — Прим. ред.). Официально эти случаи до сих пор остаются необъяснимыми, подчеркивает CNN.