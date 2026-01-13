Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Пентагон купил устройство с российскими компонентами, связанное с «гаванским синдромом»

Министерство обороны США больше года тестировало устройство, приобретенное в рамках секретной операции, которое может быть причиной ряда загадочных заболеваний, поражающих американских разведчиков, дипломатов и военнослужащих. Об этом сообщает американский канал CNN со ссылкой на информированные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, подразделение Министерства внутренней безопасности (Homeland Security Investigations, HSI) приобрело это устройство за миллионы долларов в последние дни правления администрации Джо Байдена на средства Министерства обороны. Как утверждают источники, чиновники заплатили за него «восьмизначную сумму». Где и у кого HSI купило прибор, неизвестно.

Это устройство связывают с десятками аномальных случаев недомоганий, которые в просторечии известны как «гаванский синдром» (совокупность неврологических симптомов (головокружение, тошнота, головные боли, проблемы со слухом и равновесием, когнитивные нарушения), которые впервые проявились в 2016 году у сотрудников посольств США и Канады в Гаване, а затем отмечались у американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб по всему миру. Прим. ред.). Официально эти случаи до сих пор остаются необъяснимыми, подчеркивает CNN.

По словам одного из собеседников, устройство излучает импульсные радиоволны, что, по мнению некоторых чиновников и ученых, и могло стать причиной неврологических расстройств.

Изначально в США попытались найти «российский след» в действии прибора. Хотя, как отмечает CNN, нельзя сказать, что устройство «полностью российского происхождения, оно содержит российские компоненты».

Позже в США отказались связывать действие прибора с «враждебной деятельностью» в большинстве выявленных случаев недомоганий.

Такая позиция, как пишет CNN, привела в ярость «жертв», многие из которых твердо верили в существование разведывательных данных о том, что за воздействием на них стоит Россия. У некоторых американцев симптомы были настолько серьезными, что вынудили их покинуть занимаемые посты и уйти на пенсию, говорится в статье.

В США до сих пор не понимают, как устройство, достаточно мощное, чтобы нанести такой ущерб, можно было сделать портативным, чтобы оно поместилось в обычном рюкзаке. По словам одного из источников, этот вопрос остается ключевым.

После года тестирования прибора представители Пентагона сочли свои выводы достаточно серьезными, чтобы в конце 2025 года проинформировать Комитеты по разведке в палате представителей и сенате о приобретенном устройстве и его изучении.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше