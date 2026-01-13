CNN: Пентагон купил устройство с российскими компонентами, связанное с «гаванским синдромом»

Согласно статье, подразделение Министерства внутренней безопасности (Homeland Security Investigations, HSI) приобрело это устройство за миллионы долларов в последние дни правления администрации Джо Байдена на средства Министерства обороны. Как утверждают источники, чиновники заплатили за него «восьмизначную сумму». Где и у кого HSI купило прибор, неизвестно.
Это устройство связывают с десятками аномальных случаев недомоганий, которые в просторечии известны как «гаванский синдром» (совокупность неврологических симптомов (головокружение, тошнота, головные боли, проблемы со слухом и равновесием, когнитивные нарушения), которые впервые проявились в 2016 году у сотрудников посольств США и Канады в Гаване, а затем отмечались у американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб по всему миру. — Прим. ред.). Официально эти случаи до сих пор остаются необъяснимыми, подчеркивает CNN.
По словам одного из собеседников, устройство излучает импульсные радиоволны, что, по мнению некоторых чиновников и ученых, и могло стать причиной неврологических расстройств.
Позже в США отказались связывать действие прибора с «враждебной деятельностью» в большинстве выявленных случаев недомоганий.
Такая позиция, как пишет CNN, привела в ярость «жертв», многие из которых твердо верили в существование разведывательных данных о том, что за воздействием на них стоит Россия. У некоторых американцев симптомы были настолько серьезными, что вынудили их покинуть занимаемые посты и уйти на пенсию, говорится в статье.
В США до сих пор не понимают, как устройство, достаточно мощное, чтобы нанести такой ущерб, можно было сделать портативным, чтобы оно поместилось в обычном рюкзаке. По словам одного из источников, этот вопрос остается ключевым.
После года тестирования прибора представители Пентагона сочли свои выводы достаточно серьезными, чтобы в конце 2025 года проинформировать Комитеты по разведке в палате представителей и сенате о приобретенном устройстве и его изучении.