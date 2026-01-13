Ричмонд
Приднестровский парламент обсудит продление режима ЧП в экономике

Парламент ПМР рассмотрит указ Красносельского о продлении ЧП в экономике.

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Верховный совет (парламент) Приднестровья рассмотрит на чрезвычайном заседании 15 января указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского о продлении режима чрезвычайного экономического положения в связи с энергокризисом, вызванным сокращением поставок газа, сообщает пресс-служба парламента ПМР.

«Пятнадцатого января на втором чрезвычайном заседании первой сессии восьмого созыва депутаты Верховного совета ПМР рассмотрят указ президента ПМР о продлении режима чрезвычайного экономического положения. Решение было принято сегодня на заседании парламентского президиума», — говорится в сообщении.

В пресс-службе парламента напомнили, что 18 декабря прошлого года депутаты утвердили указ главы ПМР о введении в Приднестровье режима ЧП в экономике на 30 суток.

Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года, и он продлевался несколько раз. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались в начале 2025 года без «голубого топлива». И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

