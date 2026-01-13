Вениамин Кондратьев перечислил муниципалитеты, откуда поступает больше всего жалоб на плохую уборку снега

Больше всего жалоб на плохую уборку от снега улиц и дорог поступает из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского и Белореченского районов. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после проведенного совещания.
Глава региона поручил перебросить уборочные машины из районов, не пострадавших от непогоды, в районы, где сейчас особенно тяжело.
«Расчищать проезжую часть и тротуары нужно в круглосуточном режиме. Техника должна работать не только на магистралях, но и на выездах из жилых кварталов и подъездных путях к социальным объектам», — заявил Кондратьев.
Сегодня же в Краснодарском крае организуют оперативный штаб по борьбе со снегопадом. Его возглавит Евгений Пергун.
Напомним, снег испытывает Кубань на прочность второй раз с начала года. Как писал «Югополис», в первые дни нового года снегопады привели к нарушению электроснабжения нескольких районов. Без света оставались несколько десятков тысяч человек. Восстанавливали поврежденные коммуникации несколько дней.
Также со снегопадом боролась и Адыгея. Режим ЧС вводили в пяти муниципалитетах, в том числе в Майкопе.