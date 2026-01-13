Вениамин Кондратьев перечислил муниципалитеты, откуда поступает больше всего жалоб на плохую уборку снега

Напомним, снег испытывает Кубань на прочность второй раз с начала года. Как писал «Югополис», в первые дни нового года снегопады привели к нарушению электроснабжения нескольких районов. Без света оставались несколько десятков тысяч человек. Восстанавливали поврежденные коммуникации несколько дней.