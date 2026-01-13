Ричмонд
NYT: США для атаки на судно в Карибском море использовали «самолет-обманку»

В сентябре прошлого года, во время первой атаки на судно, которое якобы перевозило наркотики в Карибском море, Пентагон использовал секретный самолет, замаскированный под гражданский, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным NYT, самолет был раскрашен так, чтобы выглядеть, как гражданский, а боеприпасы находились внутри фюзеляжа самолета, а не на виду под крыльями. На самолете, по словам осведомленных источников, отсутствовали военные опознавательные знаки, но его транспондер передавал военный бортовой номер.

«Невоенный» внешний вид самолета вызвал споры в среде юристов. Как считают эксперты, маскировка самолета и сокрытие его военного статуса является уловкой, которая нарушает международное право.

«Гражданский статус» самолета, который военное ведомство США использовало для атаки и убийства, по законам о вооруженных конфликтах является «вероломством» и военным преступлением, пишет NYT.

Генерал-майор Стивен Леппер, бывший заместитель генпрокурора Военно-воздушных сил США, заявил следующее: «Сокрытие вашей личности является актом вероломства. Если летящий над вами самолет не идентифицируется как военный, он не должен участвовать в боевых действиях». Издание подчеркивает, что в военных руководствах США подробно обсуждаются акты вероломства, в частности когда участник боевых действий притворяется гражданским лицом и его противник пренебрегает мерами предосторожности, которые в противном случае были бы предприняты.

Также NYT указывает на то, что маскировка самолета противоречит утверждениям администрации Дональда Трампа, которая неоднократно заявляла, что нападения на лодки являются законными действиями, а не внесудебными убийствами.

Издание напоминает, что в результате атаки 2 сентября 2025 года погибли 11 человек, в том числе, как выясняется теперь, двое, которые выжили после первой атаки, но были убиты в ходе последовавшего удара. С сентября в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана США нанесли как минимум 35 авиаударов, в результате которых погибли 114 человек.