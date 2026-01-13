NYT: США для атаки на судно в Карибском море использовали «самолет-обманку»

Издание напоминает, что в результате атаки 2 сентября 2025 года погибли 11 человек, в том числе, как выясняется теперь, двое, которые выжили после первой атаки, но были убиты в ходе последовавшего удара. С сентября в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана США нанесли как минимум 35 авиаударов, в результате которых погибли 114 человек.