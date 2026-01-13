NYT: США для атаки на судно в Карибском море использовали «самолет-обманку»

По данным NYT, самолет был раскрашен так, чтобы выглядеть, как гражданский, а боеприпасы находились внутри фюзеляжа самолета, а не на виду под крыльями. На самолете, по словам осведомленных источников, отсутствовали военные опознавательные знаки, но его транспондер передавал военный бортовой номер.
«Невоенный» внешний вид самолета вызвал споры в среде юристов. Как считают эксперты, маскировка самолета и сокрытие его военного статуса является уловкой, которая нарушает международное право.
Генерал-майор Стивен Леппер, бывший заместитель генпрокурора Военно-воздушных сил США, заявил следующее: «Сокрытие вашей личности является актом вероломства. Если летящий над вами самолет не идентифицируется как военный, он не должен участвовать в боевых действиях». Издание подчеркивает, что в военных руководствах США подробно обсуждаются акты вероломства, в частности когда участник боевых действий притворяется гражданским лицом и его противник пренебрегает мерами предосторожности, которые в противном случае были бы предприняты.
Издание напоминает, что в результате атаки 2 сентября 2025 года погибли 11 человек, в том числе, как выясняется теперь, двое, которые выжили после первой атаки, но были убиты в ходе последовавшего удара. С сентября в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана США нанесли как минимум 35 авиаударов, в результате которых погибли 114 человек.