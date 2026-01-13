Reuters узнал, где в Иране сохранился выход в интернет через Starlink

По информации агентства, сервис Маска продолжает работать в некоторых районах Ирана. В приграничных городах терминалы Starlink работают стабильно, рассказали трое пользователей Starlink в стране. Один из них, живущий в Западном Иране, заявил, что знает десятки пользователей Starlink и что в приграничных городах и поселках люди в значительной степени не пострадали от отключений.
Основатель NetBlocks Альп Токер подтвердил Reuters, наличие доступа к Starlink в стране, отметив, что качество связи в последнее время снизилось. Токер добавил, что масштабное отключение интернета, начавшееся в Иране 8 января, продолжается, при этом, по данным NetBlocks, доступ к интернету через стационарные и мобильные сети в стране составляет около 1% от обычного уровня.
Власти Ирана приняли решение отключить интернет по всей стране на фоне массовых акций протеста. Блокировка произошла 8 января. В NetBlocks заявили, что перед введением ограничений в Иране усилили меры цифровой цензуры, которые были направлены против протестов. В сервисе мониторинга сети считают, что блокировка интернета может серьезно ограничить возможности освещения событий «с земли» по мере распространения протестов.
Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года. На улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен.
Впоследствии протесты охватили десятки городов. По данным агентства Reuters, во время беспорядков погибли около 2 тыс. человек.
В начале января Трамп заявил о готовности США вмешаться в ситуацию, если протесты в Иране будут подавляться с помощью силы. Позднее американский президент пригрозил Ирану «сильным ударом» в случае убийства протестующих.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с обращением к нации. Он призвал граждан выходить на улицы, чтобы не дать радикалам исказить требование протестующих. МИД Ирана заявил, что массовые акции протеста в стране организовали США и Израиль. Советник иранского лидера Али Шамхани заверил, что Тегеран готов дать жесткий и немедленный ответ на любую агрессию.