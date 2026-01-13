Reuters узнал, где в Иране сохранился выход в интернет через Starlink

По информации агентства, сервис Маска продолжает работать в некоторых районах Ирана. В приграничных городах терминалы Starlink работают стабильно, рассказали трое пользователей Starlink в стране. Один из них, живущий в Западном Иране, заявил, что знает десятки пользователей Starlink и что в приграничных городах и поселках люди в значительной степени не пострадали от отключений.