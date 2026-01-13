Ричмонд
В Совфеде назвали важное решение ЕС бестолковым шагом

Выделение очередного пакета финансовой поддержки в размере 90 млрд евро Украине — бессмысленная акция Евросоюза. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сенатор отметил, что европейские политики осведомлены, что Киев проигрывает в конфликте с Россией и не сможет переломить ситуацию. Собеседник «Ленты.ру» добавил, что чем дольше будет длиться противостояние, тем хуже будет положение Киева и тем слабее будет его позиция на переговорах.

«Они выбрасывают деньги, по сути, на ветер исключительно с одной целью — остановить развитие России, засадить и нанести поражение, — это все глупости», — отметил сенатор.

Владимир Джабаров выразил уверенность, что лидерам стран Европы придется объяснять своим избирателям, зачем они перечисляли деньги на поддержку украинской власти, зная, что эти деньги не вернутся.

Ранее сотрудник Еврокомиссии Баляш Уйвари рассказал, что первые поступления займа Киеву в 90 млрд евро намечены на второй квартал 2026 года.

