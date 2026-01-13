Дочь замгенпрокурора РФ вернулась на работу в воронежский надзор

Мария Зацепина родилась в 1987 году. В 2009 году окончила юридический факультет Воронежского госуниверситета, защитила кандидатскую диссертацию. С 2009-го по 2012 год работала в прокуратуре региона, с 2013-го по 2020 год — в генпрокуратуре РФ. В 2020 году возглавила гражданско-судебный отдел прокуратуры Воронежской области.