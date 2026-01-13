«Время с семьей»: омский губернатор Хоценко раскрыл источник своих сил

"Времени, к сожалению, очень мало. Я очень благодарен своей супруге, которая здесь тоже присутствует. Он всегда меня во всем поддерживает. Черпаю силы в семье, общаясь с детьми. У нас есть традиция: во сколько бы поздно не пришел, стараемся как можно больше детей за ночь уложить спать. И каждому стараемся что-нибудь почитать. Потому что ничто не заменит той эмоциональной связи, которая формируется при чтении. Мне как-то порекомендовали больше читать детям.