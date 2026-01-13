«Время с семьей»: омский губернатор Хоценко раскрыл источник своих сил

Во вторник, 13 января 2026 года, проходит пресс-конференция губернатора Омской области Виталия Хоценко. Руководитель региона ответил на вопрос «СуперОмска», где он черпает силы при напряженном рабочем графике.
Главным источником восстановления и сил глава области назвал свою семью.
"Времени, к сожалению, очень мало. Я очень благодарен своей супруге, которая здесь тоже присутствует. Он всегда меня во всем поддерживает. Черпаю силы в семье, общаясь с детьми. У нас есть традиция: во сколько бы поздно не пришел, стараемся как можно больше детей за ночь уложить спать. И каждому стараемся что-нибудь почитать. Потому что ничто не заменит той эмоциональной связи, которая формируется при чтении. Мне как-то порекомендовали больше читать детям.
И стараюсь, конечно, их поощрять. У меня дети в спорте, в искусстве, в культуре стараются бывать и на соревнованиях, и всех мероприятиях. В плавании, в единоборствах, в танцах. В общем, важно видеть и все-таки хвалить детей за результаты.
Ну и, конечно, в новогодние праздники удалось немного отдохнуть. Спасибо системе ЖКХ, не сильно много было у нас различных происшествий. Удалось, например, поставить детей на коньки. У меня все дети сейчас катаются на коньках. От маленького до старшего. Мы тоже с супругой покатались. Много было событий, фильмов, старые и новые посмотрели мы практически все. Поэтому расслабляюсь только в семье и силы черпаю только там.
Еще у нас супругой есть один секрет, мы иногда садимся вдвоем в машину, я за рулем, и мы часов до 12 до часу ночи катаемся по городу. Удалось сделать что-то хорошее, заезжаем, например, можем выйти посмотреть набережную. На объект какой-то можем приехать, например СКК, там все строители нас уже знают. В этом еще находишь силы, когда удается быть к чему-то причастным, и эта причастность, когда тебе этот еще и нравится", — заявил Виталий Хоценко.
Напомним, что в ходе пресс-конференции губернатор также высказался о перспективах комплекса зданий старого кадетского корпуса в центре Омска.