Северный обход Омска планируют построить на несколько лет раньше

На пресс-конференции губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, для чего Омску и стране нужен Северный обход. Он уточнил, что это важный для России проект и что сроки его готовности постараются перенести на более раннее время.
"Северный обход — это и вывод большегрузного транспорта из города из северной промышленной зоны, и улучшение экологии в городе, за счёт уменьшения количества выхлопов, и объезд города по северу, и развитие инфраструктуры региона, и дальнейшая возможность идти жильём к Северному обходу, с уже созданной инфраструктурной артерией, качественной, четырёхполосной, с двумя мостовыми переходами через Иртыш и Обь, с десятком искусственных сооружений.
Для страны это продолжение проекта М-12, трассы «Восток», которая дошла уже до Екатеринбурга, дойдёт до Тюмени, дальше пойдёт к нам. Для нас это важнейшая задача. Видели, сколько было в новогодние праздники аварий на трассе Омск — Тюмень? Надо уходить от двухполосного движения, чтобы была разделительная полоса. Это и транзитный потенциал", — отметил глава региона.
Сейчас началось строительство моста через Иртыш. В федеральном правительстве понимают важность Обхода, поэтому сроки его завершения сдвинут с 2030 на 2029 или, возможно, 2028 год.