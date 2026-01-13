Северный обход Омска планируют построить на несколько лет раньше

Для страны это продолжение проекта М-12, трассы «Восток», которая дошла уже до Екатеринбурга, дойдёт до Тюмени, дальше пойдёт к нам. Для нас это важнейшая задача. Видели, сколько было в новогодние праздники аварий на трассе Омск — Тюмень? Надо уходить от двухполосного движения, чтобы была разделительная полоса. Это и транзитный потенциал", — отметил глава региона.