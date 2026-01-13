NetEase: НАТО может развалиться из-за Гренландии

Они разговаривают полностью нас игнорируя, в то время как речь идет о территории Гренландии. Нам нужно новое оборонное соглашение между США и Гренландией. Мы не хотим быть ни датчанами, ни американцами. Мы хотим быть гренландцами. Это не имеет никакого отношения к Дании.
Предложенная Бробергом модель — прямые переговоры с США, в которых Дания отводится роль стороннего наблюдателя, — ставит под сомнение консенсус относительно суверенитета и целостности государств — членов НАТО, говорится в статье.
Если такой процесс наберет обороны, он подорвет внутреннюю политическую стабильность Европы, считает автор.
Во-вторых, Гренландия является не только стратегически важным районом в Арктике, ее воздушное пространство и воды служат важными коридорами для координации США и европейских союзников в составе НАТО.
В-третьих, если США существенно сократят свое военное присутствие в Европе или вовсе решат выйти из НАТО из-за Гренландии или по любому другому поводу, Североатлантическому альянсу придется спешно перестраивать общую оборонную архитектуру и оперативно заполнять «стратегические бреши», образовавшиеся после выхода США, в том числе в таких ключевых областях, как ядерный зонтик, разведывательные сети, силы быстрого реагирования и возможности дальнего проецирования.
Президент Франции Эммануэль Макрон недавно подтвердил свою поддержку «европейской стратегической автономии», отметив, что вывод американских войск фактически ускорит европейскую оборонную интеграцию.
Но не все европейские страны разделяют его «оптимизм»: Польша и страны Балтии опасаются, что сокращение американского военного присутствия в Европе напрямую подвергнет их военному давлению со стороны России. Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц пытается найти баланс между поддержанием трансатлантических отношений и развитием европейского оборонного сотрудничества.
В недавнем докладе Немецкого института международных отношений и безопасности говорится, что, если бы Европа создала полностью независимую систему обороны, первоначальные инвестиции могли бы достичь 300 млрд евро, а переходный период составил бы не менее десяти лет.
Кроме того, выход США из НАТО может спровоцировать цепь геополитических корректировок, добавляет он. Россия, например, может использовать переходный период в сфере обороны Европы для расширения своего влияния в Восточной Европе, на Кавказе и Ближнем Востоке. А такие державы, как Турция и Великобритания, могут пересмотреть свои стратегические варианты внутри и за пределами НАТО. Эти изменения приведут к дальнейшей эволюции глобальной системы безопасности к состоянию «многополярной конкуренции», делает вывод автор.