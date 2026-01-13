Ричмонд
NetEase: НАТО может развалиться из-за Гренландии

Лидер гренландской оппозиционной партии «Маяк» Пеле Броберг на прошлой неделе заявил, что любые переговоры о будущем Гренландии должны проводиться напрямую между США и Гренландией, а Дания должна играть лишь вспомогательную роль. Такая позиция может стать началом конца НАТО, говорится в блоге на китайском портале NetEase.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Они разговаривают полностью нас игнорируя, в то время как речь идет о территории Гренландии. Нам нужно новое оборонное соглашение между США и Гренландией. Мы не хотим быть ни датчанами, ни американцами. Мы хотим быть гренландцами. Это не имеет никакого отношения к Дании.

Пеле Броберг
лидер партии «Маяк»

Предложенная Бробергом модель — прямые переговоры с США, в которых Дания отводится роль стороннего наблюдателя, — ставит под сомнение консенсус относительно суверенитета и целостности государств — членов НАТО, говорится в статье.

Во-первых, это может стать прецедентом и подстегнуть сепаратистские силы в таких регионах, как Каталония в Испании и Фландрия в Бельгии.

Если такой процесс наберет обороны, он подорвет внутреннюю политическую стабильность Европы, считает автор.

Во-вторых, Гренландия является не только стратегически важным районом в Арктике, ее воздушное пространство и воды служат важными коридорами для координации США и европейских союзников в составе НАТО.

Если между Гренландией и Данией возникнет напряженность из-за спора о суверенитете, это, по мнению автора, может напрямую повлиять на системы наблюдения НАТО и логистические связи в Арктическом регионе.

В-третьих, если США существенно сократят свое военное присутствие в Европе или вовсе решат выйти из НАТО из-за Гренландии или по любому другому поводу, Североатлантическому альянсу придется спешно перестраивать общую оборонную архитектуру и оперативно заполнять «стратегические бреши», образовавшиеся после выхода США, в том числе в таких ключевых областях, как ядерный зонтик, разведывательные сети, силы быстрого реагирования и возможности дальнего проецирования.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно подтвердил свою поддержку «европейской стратегической автономии», отметив, что вывод американских войск фактически ускорит европейскую оборонную интеграцию.

Но не все европейские страны разделяют его «оптимизм»: Польша и страны Балтии опасаются, что сокращение американского военного присутствия в Европе напрямую подвергнет их военному давлению со стороны России. Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц пытается найти баланс между поддержанием трансатлантических отношений и развитием европейского оборонного сотрудничества.

В недавнем докладе Немецкого института международных отношений и безопасности говорится, что, если бы Европа создала полностью независимую систему обороны, первоначальные инвестиции могли бы достичь 300 млрд евро, а переходный период составил бы не менее десяти лет.

Если США всерьез намерены выйти из НАТО, глобальная роль организации может сократиться с «альянса реагирования на кризисы» до «региональной оборонной организации», полагает автор.

Кроме того, выход США из НАТО может спровоцировать цепь геополитических корректировок, добавляет он. Россия, например, может использовать переходный период в сфере обороны Европы для расширения своего влияния в Восточной Европе, на Кавказе и Ближнем Востоке. А такие державы, как Турция и Великобритания, могут пересмотреть свои стратегические варианты внутри и за пределами НАТО. Эти изменения приведут к дальнейшей эволюции глобальной системы безопасности к состоянию «многополярной конкуренции», делает вывод автор.

