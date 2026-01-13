Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Омской области объяснил, почему аэропорт вынесут за черту города

Освободившаяся территория должна дать толчок развитию региона, считает Виталий Хоценко.

Источник: Om1 Омск

На ежегодной пресс-конференции с губернатором Омской области Виталием Хоценко журналисты спросили у главы региона о причинах необходимости выноса аэропорта за городскую черту.

Сейчас аэропорт Омск-Центральный является одним из немногих в России, который находится в относительной близости к центру города.

«Решение по “Фёдоровке” вижу абсолютно верным, — сказал Виталий Хоценко. — Сейчас на территории 40 процентов города у нас находится особая зона, которая запрещает строительство нового жилья, реконструкцию школ, возведение полностью новой территории. Фактически мы находимся в заложниках у аэропорта. Плюс, все мы помним эти истории про самолёт, который летел из Сочи в Новосибирск, а приземлился в кукурузе… Почему тогда он в Омске не приземлился? Потому что аэропорт находился в черте города, риски соответствующие».

Решение по Фёдоровке, напомнил Хоценко, уже принято: в нынешнем году планируется начать строительство аэропорта. И это решение, считает губернатор, правильно не только с логистической, но и с экономической точки зрения.