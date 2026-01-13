Губернатор Омской области объяснил, почему аэропорт вынесут за черту города

«Решение по “Фёдоровке” вижу абсолютно верным, — сказал Виталий Хоценко. — Сейчас на территории 40 процентов города у нас находится особая зона, которая запрещает строительство нового жилья, реконструкцию школ, возведение полностью новой территории. Фактически мы находимся в заложниках у аэропорта. Плюс, все мы помним эти истории про самолёт, который летел из Сочи в Новосибирск, а приземлился в кукурузе… Почему тогда он в Омске не приземлился? Потому что аэропорт находился в черте города, риски соответствующие».