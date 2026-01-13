Губернатор Омской области объяснил, почему аэропорт вынесут за черту города

На ежегодной пресс-конференции с губернатором Омской области Виталием Хоценко журналисты спросили у главы региона о причинах необходимости выноса аэропорта за городскую черту.
Сейчас аэропорт Омск-Центральный является одним из немногих в России, который находится в относительной близости к центру города.
«Решение по “Фёдоровке” вижу абсолютно верным, — сказал Виталий Хоценко. — Сейчас на территории 40 процентов города у нас находится особая зона, которая запрещает строительство нового жилья, реконструкцию школ, возведение полностью новой территории. Фактически мы находимся в заложниках у аэропорта. Плюс, все мы помним эти истории про самолёт, который летел из Сочи в Новосибирск, а приземлился в кукурузе… Почему тогда он в Омске не приземлился? Потому что аэропорт находился в черте города, риски соответствующие».
Решение по Фёдоровке, напомнил Хоценко, уже принято: в нынешнем году планируется начать строительство аэропорта. И это решение, считает губернатор, правильно не только с логистической, но и с экономической точки зрения.