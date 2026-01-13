Сенатор подчеркнул, что атаки украинских беспилотников бессистемны и авантюрны. Он добавил, что целями ВСУ становятся гражданские объекты и мирные жители в российских регионах. «Крым тоже подвергается варварским налетам», — добавил собеседник «Ленты.ру».
Карасин отметил, что подобные удары Украины только доказывают верность курса спецоперации — ВС РФ защищают население, добиваются денацификации и демилитаризации Украины.
По словам сенатора, логика применения силы безрассудна и бесполезна, и это должны осознать в Европе и в Киеве. Он отметил, пока украинские лидеры демонстрируют неготовность к миру. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это желание у них появилось», — резюмировал политик.
Массированная атака БПЛА на Крым была зафиксирована 13 января в первой половине дня. Российские силы ПВО ликвидировали и нейтрализовали 10 украинских дронов. Также беспилотники сбили над Волгоградской и Курской областями и акваторией Азовского моря.