В Совфеде отреагировали на массированную атаку ВСУ на Крым

Массированный удар украинских дронов по Крыму свидетельствует об их террористическом характере. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сенатор подчеркнул, что атаки украинских беспилотников бессистемны и авантюрны. Он добавил, что целями ВСУ становятся гражданские объекты и мирные жители в российских регионах. «Крым тоже подвергается варварским налетам», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Карасин отметил, что подобные удары Украины только доказывают верность курса спецоперации — ВС РФ защищают население, добиваются денацификации и демилитаризации Украины.

По словам сенатора, логика применения силы безрассудна и бесполезна, и это должны осознать в Европе и в Киеве. Он отметил, пока украинские лидеры демонстрируют неготовность к миру. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это желание у них появилось», — резюмировал политик.

Массированная атака БПЛА на Крым была зафиксирована 13 января в первой половине дня. Российские силы ПВО ликвидировали и нейтрализовали 10 украинских дронов. Также беспилотники сбили над Волгоградской и Курской областями и акваторией Азовского моря.