В Совфеде отреагировали на массированную атаку ВСУ на Крым

По словам сенатора, логика применения силы безрассудна и бесполезна, и это должны осознать в Европе и в Киеве. Он отметил, пока украинские лидеры демонстрируют неготовность к миру. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это желание у них появилось», — резюмировал политик.