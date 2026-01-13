Во Франции и Британии назвали условие отправки солдат на Украину

«Без США ничего из этого не произойдет… Все еще не ясна позиция Трампа», — заявил неназванный представитель Евросоюза.
При этом в публикации не уточняется, намерены ли премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон добиться от президента США Дональда Трампа просто поддержки отправки европейских военных на Украину или обещания отправить туда и военных из США.
6 января 2026 года в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» по Украине. После встречи президент Украины Владимир Зеленский, Стармер и Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта. Газета The Times указывала, что стороны договорились направить на Украину до 15 тысяч военных.
Кроме того, на саммите были приняты гарантии безопасности для Украины, в которых, однако, не прописали конкретные обязательства стран-союзников Киева.