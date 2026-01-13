Bloomberg: военный потенциал Берлина вызвал беспокойство в Париже

В публикации говорится, что к 2029 году Германия планирует направить на оборону свыше 500 млрд евро и уже сейчас тратит на эти цели 3,5% ВВП.
«Ведомости» сообщают, что Франция реагирует на это двояко: с одной стороны, она одобряет укрепление европейской безопасности, с другой — опасается растущего военно-промышленного доминирования Берлина.
Париж переживает по-поводу вытеснения местных оборонных предприятий немецкими конкурентами, а также усиление политического влияния Берлина в Евросоюзе и НАТО. Ситуацию усугубляет внутренняя политическая динамика в ФРГ, где набирающая силу ультраправая партия «Альтернатива для Германии» может показать высокий результат на предстоящих региональных выборах.
Аналитики отмечают постепенное разрушение привычного европейского баланса, где Франция была главным геополитическим актором, а Германия — экономическим локомотивом. Эксперты считают, что теперь Берлин стремится занять обе позиции. По их мнению, это ослабляет Париж и обостряет напряженность в отношениях двух ведущих государств Евросоюза.
В декабре прошлого года Bloomberg информировал, что Берлин планирует принять пакет оборонных закупок на рекордную сумму — 52 млрд евро.