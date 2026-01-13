Bloomberg: военный потенциал Берлина вызвал беспокойство в Париже

Аналитики отмечают постепенное разрушение привычного европейского баланса, где Франция была главным геополитическим актором, а Германия — экономическим локомотивом. Эксперты считают, что теперь Берлин стремится занять обе позиции. По их мнению, это ослабляет Париж и обостряет напряженность в отношениях двух ведущих государств Евросоюза.