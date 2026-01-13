Что известно о протестах в Иране

Масуд Пезешкиан заявил, что США и Израиль ввезли в Иран «террористов и бунтовщиков», которые приходят «обезглавливать и убивать людей». Он утверждает, что враги Ирана хотят «посеять хаос и беспорядок» в стране после 12-дневной войны. Речь идет о событиях июля 2025 года, когда Иран подвергся атаке израильских, а затем американских сил.