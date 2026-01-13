«Когда режим может удержаться у власти только с помощью насилия, с ним, по сути, покончено. Я считаю, что сейчас мы являемся свидетелями последних дней и недель существования этого режима», — сказал Мерц журналистам в Индии, где он находился с двухдневным визитом.
По данным агентства Bloomberg, Мерц добавил, что министры иностранных дел со всего мира «тесно контактируют», чтобы «обеспечить переход к демократически легитимному правительству в Иране».
В подтверждение своих слов Аракчи сослался на поддержку Германией Израиля во время войны с ХАМАС.
Как пишет катарское агентство Al Jazeera, Аракчи отметил, что правительство Германии «находится в наихудшем положении для того, чтобы читать другим лекции о правах человека». По словам иранского чиновника, авторитет Берлина был «подорван» его позицией по геноцидальной войне Израиля в Газе.
Когда Иран побеждает террористов, убивающих мирных жителей и полицейских, канцлер Германии спешит заявить, что «насилие является выражением слабости». Что же тогда Мерц может сказать о своей искренней поддержке массового убийства 70 000 палестинцев в Газе?
Bloomberg напоминает, что в Иране больше двух недель продолжаются общенациональные протесты. Они стали самым серьезным испытанием для Исламской Республики с момента ее основания в 1979 году. Но, как подчеркивает агентство, далеко не очевидно, что режим в Иране будет свергнут. Bloomberg указывает, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи и раньше сталкивался с протестами, и сейчас многие силы безопасности и большинство граждан страны, похоже, лояльны к нему.