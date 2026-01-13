Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в Иране отреагировали на критические высказывания Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц предсказал падение иранского режима на фоне массовых протестов, заявив, что Иран переживает «последние дни». Реакция Тегерана не заставила себя ждать.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Когда режим может удержаться у власти только с помощью насилия, с ним, по сути, покончено. Я считаю, что сейчас мы являемся свидетелями последних дней и недель существования этого режима», — сказал Мерц журналистам в Индии, где он находился с двухдневным визитом.

По данным агентства Bloomberg, Мерц добавил, что министры иностранных дел со всего мира «тесно контактируют», чтобы «обеспечить переход к демократически легитимному правительству в Иране».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя слова Мерца, обвинил Германию в двойных стандартах и призвал Берлин «постыдиться» и прекратить «незаконное вмешательство» в дела региона.

В подтверждение своих слов Аракчи сослался на поддержку Германией Израиля во время войны с ХАМАС.

Как пишет катарское агентство Al Jazeera, Аракчи отметил, что правительство Германии «находится в наихудшем положении для того, чтобы читать другим лекции о правах человека». По словам иранского чиновника, авторитет Берлина был «подорван» его позицией по геноцидальной войне Израиля в Газе.

Когда Иран побеждает террористов, убивающих мирных жителей и полицейских, канцлер Германии спешит заявить, что «насилие является выражением слабости». Что же тогда Мерц может сказать о своей искренней поддержке массового убийства 70 000 палестинцев в Газе?

Аббас Аракчи
министр иностранных дел Ирана

Bloomberg напоминает, что в Иране больше двух недель продолжаются общенациональные протесты. Они стали самым серьезным испытанием для Исламской Республики с момента ее основания в 1979 году. Но, как подчеркивает агентство, далеко не очевидно, что режим в Иране будет свергнут. Bloomberg указывает, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи и раньше сталкивался с протестами, и сейчас многие силы безопасности и большинство граждан страны, похоже, лояльны к нему.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше