СМИ: в Иране отреагировали на критические высказывания Мерца

Bloomberg напоминает, что в Иране больше двух недель продолжаются общенациональные протесты. Они стали самым серьезным испытанием для Исламской Республики с момента ее основания в 1979 году. Но, как подчеркивает агентство, далеко не очевидно, что режим в Иране будет свергнут. Bloomberg указывает, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи и раньше сталкивался с протестами, и сейчас многие силы безопасности и большинство граждан страны, похоже, лояльны к нему.