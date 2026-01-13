Фон дер Ляйен пригрозила Ирану новыми санкциями

«В кратчайшие сроки представим новые санкции против ответственных за репрессии», — приводит слова главы ЕК «Лента.ру».
Фон дер Ляйен заявила, что долг европейцев — оказать поддержку иранскому народу, который смело выходит на улицы в борьбе за свободу.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о подготовке дополнительных санкций Евросоюза в отношении Ирана в связи с протестами в стране. Также он высказал уверенность, что политический режим в Иране может прекратить свое существование.
Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.Читать дальше