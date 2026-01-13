Ричмонд
Фон дер Ляйен пригрозила Ирану новыми санкциями

ЕС готовит новые санкции против Ирана из-за действий властей по подавлению протестов. Об этом написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«В кратчайшие сроки представим новые санкции против ответственных за репрессии», — приводит слова главы ЕК «Лента.ру».

Фон дер Ляйен заявила, что долг европейцев — оказать поддержку иранскому народу, который смело выходит на улицы в борьбе за свободу.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о подготовке дополнительных санкций Евросоюза в отношении Ирана в связи с протестами в стране. Также он высказал уверенность, что политический режим в Иране может прекратить свое существование.

