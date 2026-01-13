Трамп отменил все встречи с иранскими официальными лицами

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте свои учреждения! Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят за это высокую цену», — написал он в Truth Social.
«Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим», — добавил американский лидер.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше