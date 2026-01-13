Ричмонд
Трамп отменил все встречи с иранскими официальными лицами

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил все контакты с официальными лицами Ирана до прекращения применения силы в отношении участников антиправительственных акций.

Источник: Reuters

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте свои учреждения! Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят за это высокую цену», — написал он в Truth Social.

«Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим», — добавил американский лидер.

