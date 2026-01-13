Ричмонд
ЕС, НАТО и Лондон разрушают систему безопасности в Европе, заявила Захарова

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ЕС, НАТО и Лондон разрушают существующую систему региональной безопасности в Европе ради продвижения своих интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Брюссель (ЕС и НАТО), Лондон и прочие разрушают существующую систему региональной безопасности в Европе, чтобы обернуть изменяющийся баланс сил в свою пользу. Или так они считали», — сказала она, отвечая на вопросы в ходе вебинара международной ассоциации по фактчекингу.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, система европейской безопасности, добиться которой хотят в ЕС и Лондоне, представляет из себя откровенно враждебного России «гомункула», где господствующую роль занимали бы европейские колониальные державы.

При этом Захарова указала, что желаемая Западом система безопасности строится не просто без учета интересов России, а напрямую для их ущемления. При этом в ее центре стоит антироссийский военный альянс.

«В действительности против России ведется полномасштабная гибридная война, а украинский конфликт — это поле боя. Их конечная цель — добиться мирового доминирования Запада любой ценой», — подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

