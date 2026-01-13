Биография президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предъявленные обвинения и возможный исход дела

В те же часы стало известно о захвате и эвакуации из страны президента Венесуэлы и его жены. Как рассказал лидер правящей партии Венесуэлы Нахум Фернандес, в этот момент политик был в своей резиденции, расположенной на военной базе. Супругов вертолетом отправили на десантный корабль, который прибыл в Нью-Йорк 4 января. Президента доставили в следственный изолятор в Бруклине. Газета New York Times сообщила, что к Мадуро во время транспортировки были применены меры, которые американская армия обычно использует при передаче опасных заключенных: на него надели затемненную маску, наручники и наушники с шумоподавлением. Другие СМИ уточнили, что президент Венесуэлы будет содержаться в той же тюрьме в Нью-Йорке, где отбывает срок рэпер Пи Дидди и сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.