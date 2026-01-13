Рютте признал, что вокруг Гренландии нет кораблей России и Китая

«Да, их там нет сейчас, но они могут появиться в любой момент», — заявил Рютте в ответ на комментарий датского евродепутата о том, что «жители Гренландии помертвели от страха, тогда как вокруг Гренландии нет ни одного корабля России или Китая». Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам что, вокруг Гренландии якобы «повсюду российские и китайские корабли», а Дания «не в состоянии укрепить безопасность» территории.