Рютте признал, что вокруг Гренландии нет кораблей России и Китая

«Да, их там нет сейчас, но они могут появиться в любой момент», — заявил Рютте в ответ на комментарий датского евродепутата о том, что «жители Гренландии помертвели от страха, тогда как вокруг Гренландии нет ни одного корабля России или Китая». Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам что, вокруг Гренландии якобы «повсюду российские и китайские корабли», а Дания «не в состоянии укрепить безопасность» территории.
В ходе своего выступления генсек НАТО также пообещал продолжать переговоры внутри альянса по усилению обороны Гренландии, чтобы США не потребовалось аннексировать остров.
Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.