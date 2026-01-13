Прокуратура потребовала смертной казни для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Прокуратура Южной Кореи потребовала приговорить бывшего президента страны Юн Сок Ёля, обвиняемого в организации мятежа, к смертной казни. 4 декабря 2024 года экс-президент предпринял попытку ввести в стране военное положение, отдав приказы блокировать парламент и задержать его спикера и лидеров партий. В декабре того же года парламент отстранил его от должности в результате импичмента. Окончательный приговор ожидается в начале февраля. Кореевед Александр Жебин в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что даже если Юн Сок Ёля и приговорят к смерти, то, скорее всего, до самой казни дело не дойдет.