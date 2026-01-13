МИД Польши сообщил о повреждении консульства в Одессе

Ранее военный эксперт рассказал, что в 2026 году у российской армии, вероятно, появится возможность для наступления на Одессу. При этом ближайшей целью ВС РФ он назвал Славянско-Краматорская агломерацию, к которой можно приближаться через Долгополье, где у ВСУ не так много укреплений.