МИД Польши сообщил о повреждении консульства в Одессе

Министерство иностранных дел Польши сообщило о повреждении консульства страны в Одессе в результате недавних взрывов в городе. Известно, что в здании были выбиты окна — обошлось без пострадавших.

Источник: Life.ru

«Польское консульство в Одессе получило повреждения. Никто из наших сотрудников не пострадал», — рассказал пресс-секретарь польского министерства Мачей Вевюр.

Ранее военный эксперт рассказал, что в 2026 году у российской армии, вероятно, появится возможность для наступления на Одессу. При этом ближайшей целью ВС РФ он назвал Славянско-Краматорская агломерацию, к которой можно приближаться через Долгополье, где у ВСУ не так много укреплений.

