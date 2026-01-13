Премьер Гренландии заявил, что «выбирает Данию» вместо США

В начале января президент США Дональд Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США — остров, по его словам, «окружен российскими и китайскими судами». Вскоре, как писала The Wall Street Journal, госсекретарь Марко Рубио сообщил конгрессу, что формулировки о Гренландии не означают скорого вторжения, а цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании.