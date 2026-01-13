Путин передал «дочку» Rockwool во временное управление АО «РСА»

Стоит отметить, что Canpack — один из ведущих мировых производителей алюминиевой упаковки. Она работает уже более 30 лет — с 1992 года. Компания Rockwool занимается выпуском шумо- и теплоизоляционных материалов. Ее открыли еще в 1909 году.