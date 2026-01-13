Путин передал «дочку» Rockwool во временное управление АО «РСА»

Президент РФ Владимир Путин утвердил указ, который вводит временное управление в дочерних структурах польско-американской компании по производству алюминиевой упаковки Canpack и датского производителя минеральной строительной изоляции Rockwool.
Стоит отметить, что Canpack — один из ведущих мировых производителей алюминиевой упаковки. Она работает уже более 30 лет — с 1992 года. Компания Rockwool занимается выпуском шумо- и теплоизоляционных материалов. Ее открыли еще в 1909 году.
Временное управление компаниями «Кэн-пак» и «Кэн-пак — завод упаковки» теперь перешло к фирме «Стальэлемент». В свою очередь, за «Роквул» и 68% «Роквул — Волга» временно отвечает АО «Развитие строительных активов».
Хотя решение было принято еще 31 декабря прошлого года, соответствующие указы раскрыли общественности только сейчас.
