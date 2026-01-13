Бравада закончилась? Генсек НАТО изменил цель для Украины с «победить» на «выжить»

«Мы это делаем (финансируем), потому что ваша борьба — это наша борьба, вы … вы должны выжить в этой войне», — заявит Рютте во время выступления на форуме.
Ранее сообщалось, что российские комплекс «Орешник» способен поражать цели по всему миру, включая мегаполисы США и Вашингтон. Запуск ракет из арктических регионов с их огромным радиусом действия может стать ключевым элементом стратегии сдерживания. Перехват новой российской ракеты — крайне сложная задача, а её применение имеет важное стратегическое значение для продолжающегося противостояния России и НАТО.
