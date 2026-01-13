Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бравада закончилась? Генсек НАТО изменил цель для Украины с «победить» на «выжить»

Генсек НАТО Марк Рютте изменил формулировку касательно целей для Украины в её конфликте с Россией, сместив акцент с «победить» на «выжить». Это заявление произошло после недавнего удара, нанесённого российскими комплексами «Орешник».

Источник: Life.ru

«Мы это делаем (финансируем), потому что ваша борьба — это наша борьба, вы … вы должны выжить в этой войне», — заявит Рютте во время выступления на форуме.

Ранее сообщалось, что российские комплекс «Орешник» способен поражать цели по всему миру, включая мегаполисы США и Вашингтон. Запуск ракет из арктических регионов с их огромным радиусом действия может стать ключевым элементом стратегии сдерживания. Перехват новой российской ракеты — крайне сложная задача, а её применение имеет важное стратегическое значение для продолжающегося противостояния России и НАТО.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше