Полковник Ходаренок: успех захвата США Мадуро мог быть связан с предательством

США заполучили и испытали некое супероружие, которое вызывает «гаванский синдром», сообщили американские СМИ. Результаты мгновенного захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и бездействие его охраны также связывают с неким новым оружием. О том, почему успех операции США в Венесуэле был, скорее всего, обеспечен не супероружием, а предательством — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Считается, что во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро охрана главы государства была выведена из строя неким неизвестным ранее оружием, и это во многом определило общий успех операции. Об этом сообщали американские СМИ.
Результаты мгновенного захвата Мадуро и бездействие охраны президента позволяют предположить, что на оснащении сил специальных операций США имеется акустическое оружие. По другим данным, оно представляет собой излучатель «импульсной электромагнитной энергии». И именно оно, как утверждают, вызывает «гаванский синдром». Он проявляется головокружением, тошнотой, рвотой и головными болями. Впервые его случаи у американских дипломатов были зафиксированы на Кубе в 2016 и 2017 годах (отсюда и название).
Более того, охранники президента Венесуэлы сообщили журналистам, что во время захвата Мадуро применение этого оружия вызвало у телохранителей главы государства носовое кровотечение и рвоту кровью. По их словам, ~от этого американского супероружия «голова взрывается изнутри» и нет возможности даже пошевелиться~. В общем, только по этим причинам американцы захватили венесуэльского президента.
Как сообщил CNN, одно из подразделений Министерства внутренней безопасности США (Homeland Security Investigations) приобрело подобное оборудование за миллионы долларов в последние дни правления администрации Джо Байдена, используя финансирование, предоставленное Пентагоном. По некоторым данным, за такое оружие была заплачена «восьмизначная сумма». Геометрические размеры подобной специальной техники относительно невелики и устройство может разместиться в рюкзаке.
То, что силы специальных операций Соединенных Штатов имеют на оснащении самые различные специальные средства, сомневаться как-то не приходится. И вряд ли тактико-технические характеристики подобного оборудования и техники попадут в средства массовой информации, поскольку одно из слагаемых успеха различного рода тайных операций — полная внезапность применения тех или иных специальных средств.
Поэтому о каких-либо данных подобного оборудования можно рассуждать исключительно в виде гипотез и предположений.
И если говорить о впечатляющем успехе американского спецназа при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то ~в первую очередь надо подчеркнуть не применение какого-либо супероружия (оно, безусловно, было), а безупречное планирование операции и высокую подготовку бойцов и командиров элитного подразделения «Дельта»~ войск специального назначения ВС США. Об этом говорит соотношение безвозвратных и санитарных потерь между «Дельтой» и охраной Николаса Мадуро.
Помимо всего прочего, все-таки возникают вопросы — почему слова телохранителей президента Венесуэлы о носовых кровотечениях, рвоте кровью, «взрыв голов изнутри» прозвучали чуть ли не десять дней после захвата Мадуро? Почему не сразу? В первый день? Типа не смогли обеспечить охрану главы государства из-за внезапного применения супероружия. ~Не представляют ли собой высказывания телохранителей Мадуро запоздалые попытки оправдаться?~
И кроме того, в этой ситуации невольно вспоминается сцена из повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». В десятой главе произведения рассказывается о военном совете в ходе осады Оренбурга, на котором решается, как поступать в дальнейшем. Обсуждаются два варианта действий: действовать оборонительно или наступательно. Но один из участников военного совета предлагает ~третий вариант действий — подкупательный~.
Очень трудно отделаться от впечатления, что ~в ходе захвата президента Венесуэлы был применен именно третий вариант~. И благодаря именно ему достигнут столь впечатляющий успех операции в целом.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),