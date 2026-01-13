Российские войска уничтожили за сутки до роты украинских боевиков в ходе пресечения попыток контратак ВСУ в районе запорожского города Гуляйполе и днепропетровского села Братское, сообщил во вторник Telegram-канал «Воин DV».
По информации источников канала, в течение суток подразделения РФ пресекли в районе Гуляйполя шесть попыток атак противника, в которых были задействованы боевики из 154-й мехбригады, а также 1-го, 225-го и 425-го штурмовых полков ВСУ.
Также были пресечены попытки украинских военных атаковать с запада позиции ВС РФ в Братском.
«Воинами дальневосточниками в ходе ожесточенных боев все атаки отражены — уничтожено до 1 роты живой силы, 1 БМП и 1 БТР», — говорится в публикации.
Также сообщается о нанесении ударов по опорникам ВСУ под Прилуками, Еленоконстантиновкой, Святопетровкой и Староукраинкой.
По данным канала, всего в течение суток в зоне ответственности ГрВ «Восток» уничтожено до двух рот военнослужащих ВСУ, а также 11 единиц техники противника.
Ранее были опубликованы кадры нанесения ракетного удара по крупному скоплению боевиков и техники ВСУ в Днепропетровской области.