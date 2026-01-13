Каллас заявила об ухудшении отношений Евросоюза и США

«Очевидно, что наши отношения уже не так хороши, как раньше. В каждом альянсе бывают моменты открытых разногласий, но Европа не откажется от 80 лет трансатлантических отношений», — сказала Каллас на пресс-конференции в Берлине (цитата по сайту Евросоюза).