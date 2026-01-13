Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас заявила об ухудшении отношений Евросоюза и США

США остаются незаменимым союзником Евросоюза, однако отношения Вашингтона и Брюсселя ухудшились, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. При этом она исключила прекращение сотрудничества ЕС и США.

Источник: Reuters

«Очевидно, что наши отношения уже не так хороши, как раньше. В каждом альянсе бывают моменты открытых разногласий, но Европа не откажется от 80 лет трансатлантических отношений», — сказала Каллас на пресс-конференции в Берлине (цитата по сайту Евросоюза).

Кая Каллас считает, что взаимодействие Евросоюза и США необходимо для урегулирования ситуации в секторе Газа, борьбы с боевиками «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено на территории России) и принятия торговых мер в отношении Китая.

8 января Кая Каллас заявляла, что в Евросоюзе обеспокоены планами США по установлению контроля над Гренландией. По информации источников Politico, ЕС готовится к прямой конфронтации с США на случай аннексии острова. 12 января Конгресс США внес на рассмотрение проект «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше