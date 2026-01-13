Ричмонд
Pais: Военные Дании хотят послать сигнал США, перебросив силы в Гренландию

Датские военные нашли неожиданный способ ответить на притязания американского лидера Дональда Трампа на Гренландию. В ответ на заявления президента США о возможной покупке острова они предложили перебросить датские войска из Балтийского моря прямо в крупнейший в мире остров.

Источник: Life.ru

Как пишет испанская газета Pais, идея была озвучена в неформальной беседе с журналистами в ответ на неоднократные заявления Трампа.

«Если мы хотим послать сигнал США, … мы могли бы отправить наших ребят с Борнхольма в Гренландию», — сказал один из военнослужащих, несущих службу на датском острове Борнхольм.

Этот жест — ответ на многократные высказывания Трампа, что Гренландия должна стать частью США. Американский лидер отказывался гарантировать, что не применит военную силу, а также уклонялся от вопроса, что для него важнее — остров или сохранение НАТО. Для Дании, чьей автономной территорией является Гренландия, это вопрос национального суверенитета.

Как сообщал ранее Life.ru, Гренландия рискует быть поглощённой США в результате мирной аннексии, и только Россия может стать препятствием на этом пути. Гарнизон острова не имеет шансов против американских Вооружённых сил, чьё право на неограниченное военное присутствие закреплено договором с Данией. В то же время, Европа и международные организации, по всей видимости, не окажут существенного сопротивления.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

