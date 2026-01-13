Как сообщал ранее Life.ru, Гренландия рискует быть поглощённой США в результате мирной аннексии, и только Россия может стать препятствием на этом пути. Гарнизон острова не имеет шансов против американских Вооружённых сил, чьё право на неограниченное военное присутствие закреплено договором с Данией. В то же время, Европа и международные организации, по всей видимости, не окажут существенного сопротивления.